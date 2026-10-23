Умер лауреат множества литпремий, писатель Рю Мураками

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Скончался 74-летний японский писатель Рю (Рюноскэ) Мураками, он умер у себя дома, сообщает «Коммерсант» .

Об этом рассказали в издательстве Gentosha. Там уточнили, что писатель скончался 17 октября.

Рю Мураками родился 19 февраля 1952 года в семье художника в японском городе Сасэбо.

Он написал свыше 40 романов, среди самых известных «Все оттенки голубого», «Дети из камеры хранения» и «Мисо-суп». Писатель был лауреатом множества литературных премий. Литературные критики называют его радикальным голосом послевоенной японской литературы. Также Мураками назвали голосом Японии, ее изнанки и травм.

Еще он много лет занимался кинорежиссурой, снимая киноверсии своих произведений.

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