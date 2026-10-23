Армия России поразила вагонное депо и порт на Украине

ВС РФ этой ночью нанесли удары дронами по объектам железнодорожной инфраструктуры и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах противника, сообщает пресс-служба Минобороны.

От ударов пострадало вагонное депо «Полтава» в Полтавской области. Его территория использовалась украинцами для хранения и ремонта военной техники.

Также в порту Вилково в Одесской области под удар попали два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров, стоянка катеров и место хранения БЭК. Пострадала и портовая инфраструктура, где хранили и готовили к применению БЭК.

На переходе морем был поражен сухогруз. Этот корабль доставлял в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

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