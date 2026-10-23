USD
Доллар США
81,13
-1.03 %
EUR
Евро
91,14
-0.87 %
CNY
Китайский Юань
12,15
-1.10 %
TRY
Турецкая Лира
16,37
-1.08 %

Армия России поразила вагонное депо и порт на Украине

Спецоперация
скриншот

Фото - © скриншот/Министерство обороны Российской Федерации

ВС РФ этой ночью нанесли удары дронами по объектам железнодорожной инфраструктуры и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах противника, сообщает пресс-служба Минобороны.

От ударов пострадало вагонное депо «Полтава» в Полтавской области. Его территория использовалась украинцами для хранения и ремонта военной техники.

Также в порту Вилково в Одесской области под удар попали два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров, стоянка катеров и место хранения БЭК. Пострадала и портовая инфраструктура, где хранили и готовили к применению БЭК.

На переходе морем был поражен сухогруз. Этот корабль доставлял в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.