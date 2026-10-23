сегодня в 08:42

Украинский грузовой самолет Ан-124 загорелся при посадке в Японии

В международном аэропорту Тюбу в Японии произошло ЧП. При посадке загорелся украинский грузовой самолет Ан-124 «Руслан», сообщает РИА Новости со ссылкой на NHK.

Инцидент произошел 22 октября в 19:20 по местному времени. У приземлившегося самолета обнаружили горящую часть фюзеляжа.

Транспортный самолет был на взлетной полосе недолго, вскоре покинул ее. Полосу закрывали на 15 минут.

Полеты возобновили после проверки безопасности. Аэропорт работает в обычном режиме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.