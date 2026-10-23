Российский кроссовер обошел китайцев: названа самая популярная модель SUV

Российский кроссовер TENET T7 стал самой популярной моделью сегмента SUV в III квартале 2026 года со средней стоимостью 2,9 млн рублей, а сильнее всего подешевел Jetour Dashing — на 10,6%, сообщили РИАМО в «Авито Авто».

Эксперты «Авито Авто» проанализировали итоги III квартала 2026 года на рынке новых кроссоверов и внедорожников и сравнили их с показателями аналогичного периода прошлого года.

Самой популярной моделью сегмента стал российский TENET T7 со средней стоимостью 2,9 млн рублей. Второе место занял HAVAL Jolion за 2,6 млн рублей, третье — EXEED RX за 4,9 млн рублей. Следом расположились TENET T4L (2,3 млн рублей), LADA Niva Legend (1,2 млн рублей), LADA Niva Travel (1,6 млн рублей), OMODA C5 (2,7 млн рублей), TENET T8 (3,6 млн рублей), HAVAL M6 (2,3 млн рублей) и JAECOO J6 (2,4 млн рублей).

Среди марок в тройку самых популярных вошли российские и китайские бренды: на TENET пришлось 13,3%, на HAVAL — 12,3%, на LADA — 7,6%. В список также попали Geely (5,4%) и Changan (4,7%). В сумме три лидера заняли около трети совокупной доли.

Что подешевело

Средняя стоимость новых внедорожников и кроссоверов в III квартале 2026 года составила 3,8 млн рублей, при этом некоторые марки стали доступнее. Самое заметное снижение средней цены зафиксировано у JAECOO (−9,6%, до 3,4 млн рублей), Geely (−1,6%, до 4 млн рублей) и Jetour (−1,4%, до 3,5 млн рублей).

Среди моделей лидером по снижению стоимости стал Jetour Dashing, потерявший 10,6% (до 2,8 млн рублей). В список также попали JAECOO J7 (−6%, до 3,1 млн рублей), Chery Tiggo 9 (−2,8%, до 4,4 млн рублей) и TENET T8 (−1,6%, до 3,6 млн рублей).

«Кроссоверы и внедорожники остаются одним из наиболее востребованных сегментов рынка новых автомобилей. По нашим данным, в сентябре 2026 года на этот сегмент приходилось 75,5% предложения, а за последние восемь лет его объем вырос вдвое. Во многом этому способствовало расширение модельных линеек: производители активно выводят новые автомобили, предлагая покупателям широкий выбор в разных ценовых категориях», — прокомментировал руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.

По его словам, конкуренция постепенно выходит за рамки стоимости машины — все большее значение приобретают оснащение, доступность сервисного обслуживания и условия владения.