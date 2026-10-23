«Ревную, потому что Скорпион»: почему люди оправдывают свое поведение гороскопом

Эффект Барнума очень хорошо описывает, почему гороскоп кажется людям таким точным. Формулировки вроде «Вы цените независимость, но иногда нуждаетесь в одобрении» подходят очень многим, а каждый легко находит в своей жизни подтверждающие примеры, сообщил РИАМО психолог Никита Иванов.

Эффект Барнума — психологическое явление, при котором человек воспринимает общие, расплывчатые характеристики как точное описание собственной личности, например, когда узнает себя в гороскопе. Эксперт напомнил о классическом ситкоме 90-х «Друзья», где одна из героинь говорит потрясающе точную фразу: «Люди легко верят в любой комплимент о себе».

«С гороскопами так все ладно и складно еще и потому, что они предлагают человеку уже готовую версию себя. Ты Овен — значит, вспыльчивый и прямой, Скорпион — ревнивый и все контролируешь, Лев — любишь внимание. Вместо сложного вопроса „почему я в этой ситуации так поступил?“ и анализа поведения в контексте каждой конкретной ситуации появляется упрощение, которое не требует сложного анализа: „Ну я такой“», — заявил Иванов.

Причем даже неприятные характеристики могут хорошо приживаться, потому что в гороскопах их упаковывают в праздничную обертку: не конфликтный, а прямолинейный; не жадный, а хозяйственный. Во-вторых, если человек и так знает, что он вспыльчивый или ревнивый, гороскоп просто подтверждает уже знакомую историю о себе. И как будто «попадание» в справедливость пары фактов быстро превращается в «гороскоп весь правильный».

«В принципе-то сами гороскопы ничего плохого не делают. Можно прочитать его и подумать: „Забавно, действительно иногда похоже“. Проблема начинается, когда объяснение превращается в индульгенцию: „Я вспыльчивый, потому что Овен“, „Я ревную, потому что Скорпион“. Такая формулировка незаметно переводит поведение из области выбора в область неизменной сущности», — подчеркнул Иванов.

Вместе с этим, по его словам, сужается окно для свободы выбора: «Допустим, я действительно часто так реагирую. Но хочу ли я продолжать так поступать?».

«Наверное, в этом одна из причин привлекательности гороскопов. Нам хочется не только лучше понимать себя, но и наконец перестать разбираться в себе. Готовое „вот какой я человек“ дает это облегчение очень быстро», — заключил психолог.

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