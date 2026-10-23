Аналитика МТС: 64% жителей городов-миллионников считают свой город шумным

МТС представила результаты опроса о восприятии шума, проведенного сервисом «МТС Шумоподавление» в 16 городах-миллионниках РФ. 64% респондентов оценивают свой город как шумный, а пик шума приходится с 17 до 22 в будни.

Самым шумным стал Новосибирск — таковым его считают 73% респондентов, далее идет Москва с 71% и за ней — Екатеринбург с 69%. Менее шумными городами стали Омск (38%), Пермь (43%) и Волгоград (49%).

Основные источники шума, с которыми сталкиваются москвичи, по результатам опроса — движение на автодорогах (43%), громкие разговоры на улице (38%) и звуки в метро (32%).

Жители Москвы чаще жителей других городов пытаются повлиять на шум: такие действия, как обсуждение вопроса в домовом чате, переезд в более тихий район, обращение в УК, посты в соцсетях, предпринимали 53% опрошенных в столице, тогда как в среднем среди городов-участников опроса этот показатель составил 45%.

96% опрошенных испытывают из-за шума трудности. Самой частой ситуацией, в которой окружающие звуки мешают, стал телефонный разговор. С этим регулярно сталкиваются около 45% опрошенных москвичей.

Половина из них в вопросе защиты от шума во время разговора по телефону рассчитывают на помощь спецсервисов шумоподавления от операторов связи, а треть участников опроса полагаются на персональные гаджеты.

Опрос проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.