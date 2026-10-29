Счет идет на часы: чем опасен «инсульт уха»

При внезапной сенсоневральной тугоухости особенно важно начать лечение в первые 72 часа, сообщил РИАМО аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.

«Внезапную одностороннюю глухоту еще называют „инсультом уха“: внутреннее ухо питается от очень тонких сосудов, и при нарушении кровотока волосковые клетки начинают гибнуть от ишемии», — сказал Дикопольцев.

Внезапное снижение слуха может сопровождаться ощущением заложенности, шумом или звоном в ухе. Иногда к этим симптомам добавляются головокружение и нарушение равновесия. При этом человек может ошибочно принять такое состояние за серную пробку. Однако последствия промедления в этих случаях существенно различаются.

«Пробку можно удалить и через неделю, а при внезапной сенсоневральной тугоухости кортикостероиды эффективны только в первые 72 часа. Именно поэтому недопустимо ждать, когда „само пройдет“», — подчеркнул аудиолог.

Дикопольцев назвал тревожными признаками потерю слуха, развившуюся в течение 72 часов или быстрее, появление шума, звона, ощущения «ваты» в одном ухе, а также головокружение и проблемы с равновесием. При возникновении таких симптомов нужно как можно скорее обратиться к оториноларингологу и неврологу.

Иногда такая внезапная глухота оказывается первым сигналом сосудистой катастрофы, и тогда счет идет на часы.

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, установленный Всемирной организацией по борьбе с инсультом. Недуг является одной из главных причин смерти и инвалидности в мире.

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