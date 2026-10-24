У 88-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной начали отказывать почки

У 88-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной начали отказывать почки на фоне сердечной недостаточности и пневмонии, сообщает Mash .

Состояние актрисы ухудшилось: к основному заболеванию добавилась тяжелая пневмония. Она подключена к системам жизнеобеспечения. Организм Федосеевой-Шукшиной не справляется с выведением токсинов.

Сердце работает только на сильных лекарствах, но ритм остается нестабильным. В легких начали скапливаться газы, врачи удаляют их через дренаж.

В середине октября ее госпитализировали, когда актриса лишилась возможности ходить без поддержки и стала задыхаться прямо дома. При этом месяц назад Лидия Николаевна травмировала голову при падении с постели. В прошлом году актриса перенесла стентирование ради возвращения сосудам нормального кровотока.

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