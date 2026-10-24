В Химках прошел осенний субботник

В Химках состоялся осенний субботник — около 500 человек вышли на уборку, чтобы поддержать чистоту на улицах, во дворах и в скверах и подготовить территории к зиме. Работы велись на 17 площадках во всех микрорайонах округа. Участники собрали 4 тысячи мешков листвы и привели в порядок газоны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

К акции присоединились самые разные объединения: общественники, депутаты, волонтеры, члены партии «Единая Россия», представители Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Важной частью субботника стало участие горожан: на многих территориях жители присоединились к общей команде.

Особый вклад внесли учреждения социальной сферы. В наведении порядка приняли участие культурные и спортивные организации, а также образовательные учреждения. Сотрудники детских садов и школ, учащиеся и их родители убирали прилегающие территории, собирали опавшую листву и мелкий мусор.

Глава Химок Инна Федотова отметила ценность такой сплоченности.

«Ваша поддержка — самое ценное. Обычно субботники проводят весной, но я считаю, что чистота — понятие, не привязанное к определенному сезону», — подчеркнула она внесезонный характер заботы о чистоте.

В завершение глава города поблагодарила всех участников.

«Химки — это наш общий дом, в котором сегодня мы, объединившись, устроили уборку. Спасибо каждому, кто присоединился к нам!» — заключила Федотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники – ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.