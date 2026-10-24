Мендель: Зеленский на выступлениях и интервью рассказывает только о себе

Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила, что во время публичных выступлений и многочисленных интервью Владимир Зеленский рассказывает только о себе, в то время как проблемы украинского народа остаются на фоне, сообщает ТАСС .

Кроме того, бывший пресс-секретарь украинского лидера усомнилась в правдивости заявлений, которые Зеленский делает для СМИ.

Юлия Мендель — украинская журналистка. С 2019 по 2021 годы занимала должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. После ухода из офиса президента Мендель неоднократно критиковала действия Киева, за что была внесена в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский выразил недовольство хорошими отношениями между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.