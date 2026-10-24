Сначала дразнил, потом застрелил: россиянин рассказал, что охотник убил его пса

Россиянин с ником mur_mur0926 рассказал в своем блоге, что его пса застрелил цыган, который потом присылал угрозы и говорил, что ему ничего не будет.

По его словам, незнакомый цыган прибился к компании его отца и охотников. С ними в это время был 4-летний пес Рич.

«Эта тварь начала провоцировать собаку и брать, и бросать его дичь, которую он носил папе. Пишу сквозь слезы. Рич начал рычать, его взяли за ошейник, а тот нелюдь начал стрелять в воздух… тогда Ричик вырвался и укусил эту тварь за ногу, и когда бежал обратно к папе, эта тварина выстрелила ему в голову», — поделился блогер.

После случившегося мужчина присылал угрозы и говорил, что ему ничего не будет за собаку, так как пес его укусил. Никто ничего не докажет.

«Он выстрелил ему в голову и смеялся», — добавил хозяин собаки.

Обратился ли мужчина в полицию, неизвестно.

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