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Полиция Рима задержала 20 человек на фоне протестных акций

Общество
Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В столице Италии 20 человек доставлены в полицейское управление на фоне проходящих там протестных акций, сообщает РИА Новости.

В римской полиции заявили, что силовики установили личности свыше 50 молодых людей.

«У 20 из них, один из которых является несовершеннолетним, обнаружили балаклавы, снуды, аэрозольные баллончики, маски и рюкзаки, предназначенные для сокрытия этих предметов. Всех их доставили в полицейское управление», — отметили в полиции.

В отношении доставленных в управление людей рассматривается возможность применения превентивного задержания.

В Риме запланированы несколько протестных акций. А самая крупная должна пройти от площади Республики у вокзала Термини. Организаторы, вдохновленные протестами в минувшие выходные, в последний момент отменили место и время сбора, пообещав известить всех перед началом акции.

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