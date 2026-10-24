В Софии убит вице-президент Болгарского олимпийского комитета Слави Бинев

В Софии выстрелом в голову убили вице-президента Болгарского олимпийского комитета и успешного бизнесмена Слави Бинева. Об этом сообщил и. о. главного секретаря МВД Болгарии Любомир Николов.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в субботу в 10:18 по московскому времени. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых, которыми оказались двое граждан Турции и гражданин Болгарии. Помимо этого, полицейские обнаружили орудие преступления.

В настоящее время рассматривается версия — финансовый спор между деловыми партнерами. Расследование продолжается.

Слави Биневу было 60 лет. Он занимал должность вице-президента Болгарского олимпийского комитета и был первым вице-президентом Европейского союза тхэквондо.

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