Резкий запах: актриса из сериала «Деффчонки» судится с мебельной компанией

Актриса Галина Боб судится с мебельной компанией из-за резко пахнущего дивана, с артистки требуют 10 млн рублей за видео о некачественном товаре, сообщает РЕН ТВ .

Конфликт начался с покупки дивана онлайн за 53 тыс. рублей. После доставки и сборки семья актрисы в спальне почувствовала резкий химический запах. Несколько дней супруги и дети пытались спать на диване, но не смогли из-за непроходящей вони.

Тогда Боб обратилась к продавцу с претензией. Она также попросила забрать товар, но столкнулась с резким отказом.

По словам юриста, представитель фирмы ответил актрисе грубо, назвал покупателей дивана «сверхчувствительными» и заблокировал их. Хотя артистка предлагала решить вопрос мирно и заменить диван, после чего записать ролик об урегулировании спора, но продавец не пошел ей навстречу.

При этом проведенная экспертиза подтвердила отсутствие бирки на мебели, кривизну конструкции дивана и наличие запаха.

Сейчас пахучая мебель все еще остается в московской квартире Боб. А первое заседание по иску компании назначено в Савеловском суде на 8 декабря. Компания требует с актрисы 10 млн рублей после публикации видео о претензиях к товару. В фирме считают, что эти публикации портят имидж и стали причиной падения продаж.

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