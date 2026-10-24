Один спасен, трое погибли: лодка перевернулась на Оби в Югре

На реке Оби в Ханты-Мансийском автономному округе перевернулась моторная лодка с пассажирами, есть погибшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

ЧП произошло в субботу. Предварительно, в результате инцидента погибли трое мужчин, очевидцы спасли одного человека.

Для ликвидации последствий переворота судна привлечены 12 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС: 3 человека и 1 единица техники.

По данному инциденту проводятся следственные мероприятия.

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