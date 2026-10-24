Жена швейцарского дипломата заболела Эболой в Нигерии. У 42-летней гражданки Уганды, проживающей в Абудже, выявлен штамм Бундибугйо, сообщает телеканал BBC .

Жена швейцарского дипломата стала первой пациенткой с подтвержденным диагнозом «лихорадка Эбола» в Нигерии за последние 10 лет.

Из-за подозрений на малярию пациентка обошла несколько больниц. Тест на лихорадку Эбола ей сделали только через 13 дней после начала симптомов. Власти Швейцарии считают, что она могла заразиться во время поездки в Уганду.

Швейцарская дипмиссия в Нигерии работает в штатном режиме. Среди сотрудников случаев заражения нет.

Лихорадка Эбола — тяжелая, заразная болезнь, которая протекает крайне тяжело и может привести к летальному исходу.

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