Бобровая мафия: грызуны захватили Новосибирскую область

За 10 лет популяция европейских бобров в Новосибирской области выросла на несколько тысяч особей, из-за этого в регионе возникли проблемы, сообщает Baza .

Грызуны расселились почти по всей области, хотя в середине ХХ века были в регионе под угрозой исчезновения.

Из-за бобрового строительства местность превращается в болота, гибнут деревья, а в небольших реках нарушается водный режим, рассказали в местном Минприроды.

Неприятности от бобров достигли и Новосибирска. Так, в микрорайоне Шлюз грызуны построили плотину и затопили огороды. Жители попытались снести незаконную постройку, но зоозащитники запретили это делать. Похожая ситуация наблюдается еще на улице Балтийской. Там из-за бобровой плотины разрушается покрытие на дороге.

Чтобы решить проблему, власти разрешили отстрелить 20 особей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.