«Я уже вошла в историю»: Анастасия Волочкова резко ответила критикам в соцсетях

«Не закрою комменты. И посмотрите на рожи недолюбленных завистливых кошелок. Пусть пуанты хоть наденут, а когда выйдут на сцену, поржем вместе! Мне-то есть, чем крыть! Я уже вошла в историю, как настоящая русская балерина», — написала Волочкова в соцсети Threads*.

«Опять скрипит потертое седло. Вошла в историю как амбассадор просекки», «Я готова надеть пуанты, выйти на сцену и опозориться. Мне за это стыдно не будет, ибо я не профессионал и имею права не уметь. А вы, Анастасия, готовы ли выйти вместо меня на завод?», «Господи, в Instagram* забанила, так она и тут вылезла», «Да успокойся ты уже „всея Руси“!!!», «Вспомнила бабка, как девкой была…», — пишут комментаторы.

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