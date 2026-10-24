Губернатор Хоценко: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Омскую область

«На текущий момент БПЛА противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и сообщать обо всех подозрительных ситуациях по телефону 112.

В субботу Омск столкнулся с массированной атакой вражеских дронов. Аэропорт временный остановил прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

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