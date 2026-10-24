Губернатор Хоценко: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Омскую область
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ продолжают отражение атаки вражеских беспилотников на Омскую область, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
«На текущий момент БПЛА противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и сообщать обо всех подозрительных ситуациях по телефону 112.
В субботу Омск столкнулся с массированной атакой вражеских дронов. Аэропорт временный остановил прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.