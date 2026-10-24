В Химках прошел Всероссийский научно-технологический диктант «Человек и космос»

В микрорайоне Сходня на площадке гимназии № 23 в интеллектуальном испытании приняли участие 40 школьников. Диктант прошел при поддержке партии «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое», сообщает пресс-служба администрации горокруга Химки.

Тема диктанта в этом году — освоение космического пространства. Участникам предложили вопросы об истории космонавтики, достижениях российских ученых и конструкторов, исследованиях Вселенной и современных технологиях для развития космической отрасли. Особое внимание в заданиях уделили вкладу отечественных исследователей в освоение космоса.

Для школьников диктант стал не только проверкой знаний, но и возможностью расширить представления о научных достижениях России, задуматься о перспективных профессиях и своем профессиональном будущем. Популяризация инженерных и технических специальностей, а также поддержка профессионального самоопределения молодежи — одни из ключевых направлений проекта «Выбирай свое».

«Мне очень понравилось участвовать в диктанте! Было интересно проверить свои знания о космосе и узнать что-то новое. Некоторые вопросы оказались непростыми — и от этого участвовать было ещё увлекательнее», — поделился ученик гимназии № 23 Петр Кузнецов.

По итогам диктанта участники смогут ознакомиться со своими результатами и получить сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.