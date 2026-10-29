Отечественное белое масло разрешено наносить прямо на продукты питания

«Газпромнефть — смазочные материалы» расширила международный пищевой допуск для белого масла Gazpromneft White Oil Extra L6. Теперь продукт разрешен к прямому нанесению на продукты питания. Перед получением допуска масло прошло токсикологические исследования в независимых лабораториях и подтвердило соответствие жестким международным пищевым и фармакопейным требованиям.

Ранее аналогичную продукцию на российский рынок поставляли из-за рубежа.

Белое масло российского производства применяется для обработки продукции птицеводства. Его использование помогает продлить срок хранения яиц, предназначенных для реализации в торговых сетях внутри страны и на экспорт в условиях растущего производства.

Специально подобранная вязкость обеспечивает равномерное заполнение пор скорлупы после дезинфицирующей мойки. На поверхности формируется тонкая пленка, которая защищает от воздействия внешней среды и не оставляет следов после смывания.

Компания начала промышленный выпуск белых масел наивысшей степени очистки в 2025 году, задействовав полностью отечественную компонентную базу. Благодаря химической и биологической нейтральности такие масла не имеют цвета и запаха и подходят для отраслей с особыми требованиями к чистоте сырья. Отечественное белое масло может применяться при производстве ветеринарных и фармакологических препаратов.

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Сергей Стародубцев подчеркнул, что выпуск высокотехнологичной продукции невозможен без серьезной научной базы и строгого контроля качества на всех стадиях — начиная с анализа свойств исходных компонентов и заканчивая подтверждением характеристик готового продукта.

«Мы последовательно развиваем собственную исследовательскую базу, объединяя экспертизу ученых и инженеров с возможностями искусственного интеллекта. Такой подход позволяет быстрее находить эффективные решения для сложных технических задач и расширять возможности применения отечественных смазочных материалов в отраслях с высокими требованиями к качеству», — подчеркнул Стародубцев.

Ранее сообщалось, что на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине стартовал выпуск специализированных масел, предназначенных для промышленных компрессоров. Новые синтетические компрессорные масла, запущенные в производство оператором бизнеса масел «Газпром нефти» — компанией «Газпромнефть» — способны работать под высокими нагрузками в различных климатических условиях и превосходят зарубежные аналоги.

«Газпромнефть-СМ» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Компания — один из лидеров рынка в своем сегменте. Продукция выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент включает около 1 тыс. наименований для всех секторов рынка.