В России начали выпускать масла для промышленных компрессоров

На Московском заводе смазочных материалов во Фрязине стартовал выпуск специализированных масел, предназначенных для промышленных компрессоров. Такое оборудование применяется в энергетике, металлургии, нефтегазовой сфере, строительстве и на транспорте. Новые синтетические компрессорные масла, запущенные в производство оператором бизнеса масел «Газпром нефти» — компанией «Газпромнефть» — способны работать под высокими нагрузками в различных климатических условиях и превосходят зарубежные аналоги, сообщила пресс-служба компании.

Синтетические масла Gazpromneft Compressor PAO Synth-46 разработали инженеры научно-исследовательского центра смазочных материалов компании. Специалисты изучили требования производителей компрессорного оборудования, а затем с помощью цифровой платформы на базе искусственного интеллекта выбрали наиболее эффективную рецептуру синтетической основы и пакета присадок. В результате новые масла сохраняют смазывающие свойства в широком температурном диапазоне и подходят для всех климатических зон.

«Газпромнефть-СМ» за последние несколько лет расширила ассортимент смазочных материалов за счет новых спецификаций продукции, которые до недавнего момента в нашей стране не производились. Это масла для всех видов транспорта, уникальные белые масла для пищевой промышленности и фармацевтики, индустриальные масла для энергетики и крупных инфраструктурных проектов. Вся эта инновационная продукция — результат эффективной работы команды аналитиков, ученых и инженеров. Разрабатывая собственные решения, мы формируем основу технологического суверенитета и устойчивости отечественной промышленности и экономики», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Сергей Стародубцев.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали масло для газопоршневых двигателей.