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Два исторических здания загорелись в Томске

В Томске на улице Рузского произошел пожар, его уже тушат специалисты, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Томской области.

Сигнал о ЧП поступил в 09:54 по местному времени. На место возгорания направлены пожарные.

Для тушения огня от подразделений МЧС РФ задействовано 47 человек и 13 единиц техники. Ущерб и причина ЧП устанавливаются.

По информации ТАСС, там загорелись два дома, которые являются объектами деревянного зодчества, охраняются приказом Минкультуры Томска. Еще они включены в список исторически ценных градоформирующих объектов.

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