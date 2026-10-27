Погрызла собака, разрисовал ребенок: можно ли самому «починить» паспорт

Потертая обложка, загнутые уголки и следы воды не делают российский паспорт недействительным, если все данные остаются читаемыми, сообщил РИАМО управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Андрей Сергеев.

«Распространено мнение, что любая царапина или пятно лишают паспорт силы. Это не так. С 2023 года критерии непригодности паспорта закреплены в законе о гражданстве, и их всего три: нарушены защитные элементы бланка, отсутствует страница или ее часть, износ или повреждение не позволяют однозначно прочитать реквизиты», — рассказал Сергеев.

Он добавил, что, если собака повредила только обложку или край страницы без записей, паспорт может оставаться действительным. Однако утрата части страницы с регистрацией, отметками о браке или детях, а тем более разворота с фотографией делает документ недействительным.

С детскими рисунками ситуация сложнее. Посторонние записи и отметки в паспорте запрещены, однако рисунок на чистой странице, не закрывающий данные, формально может не подпадать под основания недействительности.

«На практике банк, нотариус или авиакомпания такой документ, скорее всего, не примут. Если же рисунок перекрывает фамилию, номер или штамп о регистрации, паспорт недействителен однозначно», — пояснил Сергеев.

Юрист предупредил, что стирать рисунки или замазывать их корректором не стоит, это может повредить защитный слой бумаги, а следы исправлений — вызвать подозрения в подделке. Замена потребуется и в том случае, если на странице с фотографией отслоилась защитная пленка или одна из страниц отошла от прошивки. Самостоятельно подклеивать их нельзя, поскольку это считается вмешательством в документ.

Можно ли получить штраф за испорченный паспорт

«Административный штраф за порчу паспорта предусмотрен только при умышленных действиях, а за небрежность наказывают лишь в случае утраты документа. Поэтому, по моему мнению, если паспорт испортили собака или ребенок, оснований для штрафа за порчу нет», — отметил адвокат.

При этом использование заведомо недействительного паспорта грозит штрафом от 2 до 3 тыс. руб, а в Москве и Санкт-Петербурге — от 3 до 5 тыс. руб. Также возможны отказы в посадке на самолет, банковских операциях и регистрации сделок.

Сергеев порекомендовал в случае, если возникают сомнения в пригодности документа, обратиться в МФЦ или подразделение МВД по вопросам миграции. Госпошлина за замену испорченного паспорта составляет 1,5 тыс. рублей, а на время оформления можно получить временное удостоверение личности.

Если документ повредило третье лицо, например, соседская собака, расходы на замену можно взыскать с виновника.

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