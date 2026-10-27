Не просто шалость: кинолог раскрыл, почему собаки крадут носки хозяев

Часто владельцы собак задаются вопросом, почему питомцы воруют именно носки и нижнее белье, а не, например, футболки или полотенца. По словам Голубева, объяснение довольно простое: именно эти вещи прилегают к телу, а значит, концентрация запаха человека сильнее. Плюс очень комфортный размер, текстура, имитирующие добычу — особенно у носков. Собака воспринимает это как игрушку-трепалку.

«Для собак знакомый человеческий запах ассоциируется с безопасностью и вознаграждением, а потому привлекает», — отметил эксперт.

Питомцы отлично различают запахи разных членов семьи. Чисто логически, они могут специально выбирать вещи какого-то конкретного человека — возможно, того, чей запах для них наиболее знаком или интенсивен. Но, как правило, они воспринимают как возможную добычу все, что упало на пол.

Голубев уточнил, что утверждение «собака крадет белье, потому что любит тебя» — это в основном романтизация, а также очеловечивание более сложного поведения. За воровством стоят сразу несколько причин: это и поиск комфортного любимого запаха ради успокоения (возможно — как заменителя присутствия хозяина), и запуск игрового поведения. Иногда причина кроется в скуке и желании исследовать вещь.

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