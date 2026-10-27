Сама просила научить интиму: отец, всю осень насиловавший дочь, не признает вину

Курганинский районный суд в Краснодарском крае рассматривает дело мужчины, который увез дочь-подростка из Екатеринбурга и насиловал ее всю осень. Изначально отец признавал вину, но затем изменил свою позицию, сообщает E1.RU .

В прошлом году школьница стала жертвой своего судимого отца. Он увез ее из Екатеринбурга в Краснодарский край и несколько месяцев насиловал орально и анально, снимая все на видео. Пострадавшая сама пришла в полицию и рассказала обо всем.

Родственница девочки рассказала о позиции обвиняемого. По словам отца, дочь якобы сама просила научить ее интиму. Мужчина считал, что сам лишь строго воспитывал девочку-подростка, которая начала выпивать.

При этом в деле фигурирует аудиозапись разговора мужчины с подростком. Отец говорил, что дочь должна была удовлетворять его минимум полгода, пока они вместе жили.

«Ей непросто это было вспоминать, ее всю трясло», — рассказала родственница девочки.

Выяснилось, что девочка жаловалась родителям мужчины, но они не поверили ей.

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