Логистический центр, цеха и мост в Киеве: мощный удар нанесен по объектам ВСУ

За ночь благодаря массированному удару ВС РФ по инфраструктуре ВСУ были поражены предприятия ВПК, логистический центр, используемые в интересах украинских военных суда, транспортные и иные объекты, сообщает Минобороны РФ.

В Киеве под удары попали промпредприятие, где выпускали дроны большой и средней дальности, цех по сборке БПЛА FP-1 и FP-2 компании «Файер Поинт», а также мастерская, производившая беспилотники самолетного типа. Кроме того, целью стал автожелезнодорожный мост «Южный», используемый ВСУ для перевозок военных грузов.

В Харьковской области был атакован разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр», где хранили и распределяли материально-технические средства, грузы двойного назначения для украинской армии, разведывательные и ударные дроны.

Поражен сухогруз, который вез в одесский порт Черноморск предназначавшиеся ВСУ грузы.

Ранее российские силы прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины в связи с подготовкой к гуманитарной операции у Алешек.

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