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ВС России прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины

Вооруженные силы РФ с 04:00 мск прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины в связи с подготовкой к гуманитарной операции у Алешек, сообщили в Минобороны России.

«В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен „режим тишины“ с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», — говорится в сообщении.

Населенный пункт базируется на левом берегу Днепра непосредственно напротив подконтрольного украинским силам Херсона. Гуманитарный кризис на месте обострился вследствие действий ВСУ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что координацией гуманитарного проекта занимается супруга президента США Меланья Трамп. Российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова также подтвердила нацеленность всей миссии на всестороннюю поддержку гражданского населения.

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