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В Литве заявили о нарушении границы с Калининградской областью

Литовские пограничники рассказали о необычном случае нарушения государственной границы РФ в районе Куршской косы в Калининградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал LRT.

Отмечается, что неизвестный мужчина проигнорировал все специальные знаки с указанием линии границы. Он двигался вдоль берега Балтийского моря и вскоре оказался на территории России.

Позже его задержали российские пограничники. Им оказался гражданин Польши.

Ранее бывшая глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Калининград никогда не принадлежал России.

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