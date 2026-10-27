Подмосковные контролеры проверили более 3,5 тыс. автобусов за неделю

Инспекторы Административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья подвели итоги проверок наземного общественного транспорта за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московском области.

С 19 по 25 октября инспекторы проверили свыше 3,6 тысяч транспортных средств и проконтролировали соблюдение правил оплаты проезда у более 35,4 тысяч пассажиров.

Больше всего транспортных средств проверили в городском округе Ленинский— 461 автобусов. В числе лидеров также городской округ Лобня — 442 транспортных средства, городской округ Балашиха — 423, городской округ Домодедово — 377 и городской округ Пушкинский — 366.

«Постоянный мониторинг — это не просто инструмент для обнаружения нарушений, но и важный элемент формирования культуры дисциплины в сфере оплаты проезда. Соблюдение этих норм гарантирует финансовую прозрачность, что положительно сказывается на развитии маршрутной сети и улучшении условий для пассажиров в Московской области», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По итогам проверок к административной ответственности за безбилетный проезд привлекли 958 пассажиров и 284 водителя. Системный контроль помогает снижать число безбилетных поездок и повышать дисциплину на маршрутах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.