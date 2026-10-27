В Сергиево-Посадском округе завершают подготовку парков к зимнему периоду

Осмотр начали с лесопарка «Загорское море». В Сергиево-Посадском округе 7 парков и парковых территорий. В преддверии холодов — особое внимание запасам противогололедных средств.

«Мы должны основываться на регламент, который нам предоставляет Министерство благоустройства, в котором прописаны все средства и материалы, которыми мы должны обрабатывать наши поверхности», — рассказал Сергей Денисов, начальник отдела культуры управления развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского округа.

В арсенале учреждения «Городские парки Сергиева Посада» механизированная техника для расчистки и вывоза снега, а также 29 сотрудников, которые будут отвечать за порядок на территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.