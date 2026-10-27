Сухо и до +11 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и Москве во вторник температура прогнозируется плюс 9 — плюс 11, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.