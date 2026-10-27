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Сухо и до +11 градусов ожидается в Московском регионе во вторник

Общество

В Подмосковье и Москве во вторник температура прогнозируется плюс 9 — плюс 11, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается переменная облачность.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура опустится до плюс 2 — плюс 4 градусов, днем 28 октября будет плюс 10 — плюс 12. Также сохранится сухая погода.

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