ВС РФ провели ракетные атаки на энергетические объекты Украины

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Две волны российских массированных ракетных атак обрушились на энергетические объекты на территории Украины, сообщает SHOT .

В Киеве удары пришлись по ряду теплоэлектроцентралей — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По предварительным сведениям, было запущено около 20 ракет «Искандер-М» и С-400. Кроме того, использовались десятки дронов «Герань».

Еще взрывы были слышны в Ровенской области.

Власти страны заявили, что удар попал в Южный мост в Киеве. А после атаки по энергетическому объекту часть территории Черновицкой области осталась без света.

Ранее в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.

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