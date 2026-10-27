ВС РФ провели ракетные атаки на энергетические объекты Украины
Две волны российских массированных ракетных атак обрушились на энергетические объекты на территории Украины, сообщает SHOT.
В Киеве удары пришлись по ряду теплоэлектроцентралей — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По предварительным сведениям, было запущено около 20 ракет «Искандер-М» и С-400. Кроме того, использовались десятки дронов «Герань».
Еще взрывы были слышны в Ровенской области.
Власти страны заявили, что удар попал в Южный мост в Киеве. А после атаки по энергетическому объекту часть территории Черновицкой области осталась без света.
Ранее в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.
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