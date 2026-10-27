Мужчина в Брянске подорвался на «тубусе» со взрывчаткой, сброшенном с БПЛА

В Бежицком районе Брянска погиб мужчина, подорвавшись на «тубусе» со взрывчатым веществом, который сбросили с беспилотника, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Он добавил, что на месте трагедии работают пиротехники Минобороны РФ. Движение транспорта по переулку Елецкому и улице Комсомольской перекрыли.

По словам губернатора, в результате атаки дронов в Советском районе, предварительно, ранены шесть человек. Были повреждены три многоквартирных дома по улицам Ромашина и Любезного, 11 машин. На местах инцидентов работают оперативные и экстренные службы.

Ковальчук поручил главе Брянской горадминистрации оперативно организовать работы по восстановлению пострадавших квартир и оформлению всех необходимых документов.

Как уточнил глава региона, пострадавшие в результате атаки беспилотников могут обратиться в СУ СК РФ по Брянской области по адресу: Брянск, ул. Красноармейская, 158. Телефон для связи: +7-910-743-66-72. Кроме того, оформить документы можно в отделе ЖКХ районной администрации, туда можно обратиться по телефонам: 30-68-51, 30-68-55.

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