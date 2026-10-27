Закладчиков можно отдельно наказать за порчу лифтов и электрощитков в подъезде

За повреждение электрощитков, проводки или лифтов при оборудовании наркотайников может грозить уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы, сообщил РИАМО управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Андрей Сергеев.

«Повреждение щитка, проводов или лифта является самостоятельным нарушением, отдельным от сбыта наркотиков», — сказал Сергеев.

Если причиненный ущерб незначителен, ответственность может наступить по статье 7.17 КоАП РФ. Она предусматривает штраф от 300 до 500 руб. Если же ущерб признан значительным, действия виновного могут квалифицировать по статье 167 УК РФ. Максимальное наказание по ее первой части составляет два года лишения свободы.

Для граждан значительным считается ущерб от 5 тыс. руб. с учетом имущественного положения потерпевшего, а ремонт лифта или электрощитка обычно стоит больше. Кроме того, виновный обязан оплатить ремонт. Управляющая компания или ТСЖ может предъявить ему иск.

Главной сложностью при привлечении нарушителя к ответственности может стать необходимость доказать его причастность к конкретному повреждению. Для этого могут потребоваться записи камер видеонаблюдения, фотографии повреждений, акт осмотра управляющей компании, смета ремонта и показания соседей.

Если закладчика уже задержали по наркотической статье, сильнейшим доказательством часто становятся фото тайников с координатами в его телефоне. Они связывают его с конкретным щитком и датой.

Адвокат посоветовал жителям, обнаружившим поврежденный электрощиток или подозрительный тайник, не пытаться самостоятельно открывать оборудование и извлекать его содержимое.

«Нужно сфотографировать повреждения, сообщить в управляющую компанию и подать заявление в полицию», — заключил эксперт.

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