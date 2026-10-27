Багреева: московские отели сэкономили более 270 млн рублей благодаря федпроекту

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» позволяет московским гостиницам наращивать эффективность основных процессов обслуживания постояльцев — от резервирования номеров и их подготовки до работы ресторанов. В некоторых отелях время бронирования уменьшилось на 65%, длительность уборки номеров — на 27%, а срок приготовления и подачи горячих блюд в ресторане — почти на 30%, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Гостиничный сервис требует слаженной работы сразу нескольких подразделений: служб бронирования, приема и размещения, номерного фонда, ресторанов и обеспечивающих служб. При высокой загрузке даже небольшие потери времени на отдельных этапах могут отражаться на скорости и качестве обслуживания гостей. Федеральный проект помогает гостиницам выявлять такие потери, выстраивать единые стандарты работы и таким образом повышать качество сервиса и свою экономическую эффективность без дополнительных затрат», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что совокупный экономический эффект от завершенных проектов уже превышает 270 млн рублей.

Федеральный проект уже охватил 32 московские гостиницы, причем 24 из них закончили работу с экспертами Правительства Москвы. Среди участников — 10 пятизвездочных отелей, то есть практически каждое пятое заведение высшей категории в Москве повышает эффективность процессов с помощью инструментов бережливых технологий. В числе ключевых процессов, которые отели выбирают для оптимизации в рамках проекта, — подготовка номерного фонда, уборка и бронирование, а также работа ресторана. Потери времени на этих участках особенно заметны становятся в периоды пиковой загрузки и массовых заездов. Работающие в рамках федерального проекта эксперты помогают выявлять такие потери, равномернее распределять нагрузку между сотрудниками, сокращать лишние операции и внедрять единые стандарты работы.

В отеле «SkyPoint Шереметьево» в рамках проекта оптимизировали бронирование. В гостинице составили матрицу компетенций персонала, стандартизировали рабочие операции, внедрили автоматическое распределение звонков между менеджерами и через интеграцию с каналами онлайн-продаж автоматизировали выставление.

В результате на 65% сократилась продолжительность процесса бронирования — с более чем одного часа до 24 минут. Теперь в отделе бронирования в день могут дополнительно принимать порядка 130 заявок.

В отеле «Арт Москва Войковская» была усовершенствована уборка номеров. Раньше горничные теряли время на переходы, поиск инвентаря и пополнение запасов, а из-за отсутствия единых стандартов часть номеров возвращалась на доработку и повторные проверки супервайзеров. Гостиница ввела визуальные стандарты уборки и комплектации рабочих мест, навела порядок в размещении расходных материалов, инвентаря и белья, добавила чек-листы самопроверки и систему оповещения о том, где находится уборочное оборудование.

В результате сама уборка стала короче почти на 27% — с 54 до 40 минут, доля номеров на повторную уборку упала с 71% до 11%, а общее время обслуживания номера снизилось на 19%. Это позволяет быстрее готовить фонд к заселению и принимать больше гостей теми же силами.

В пятизвездочном отели Radisson Blu Leninsky Prospect оптимизировали приготовление и подачу горячих блюд по меню à la carte. Прежде сотрудники много времени тратили на переходы между цехами, ожидание и поиск продуктов, а неудачное расположение оборудования и зон хранения добавляло простои. В отеле иначе распределили операции между сотрудниками, организовали хранение продуктов с учетом санитарных требований, ввели визуальную навигацию и стандарты пополнения запасов, а часть холодильного оборудования перенесли.

Скорость обслуживания в результате выросла: выработка поднялась на 11,4% — с 13 до 14,5 блюда на сотрудника в час, а общее время приготовления и подачи горячих блюд сократилось почти на 30%.

В среднем туристические предприятия Москвы после участия в проекте увеличивают производительность труда в оптимизируемых процессах на 38%. Перенос полученных решений на другие процессы и направления помогает отрасли расти долгосрочно. Эксперты Департамента экономической политики и развития города Москвы оценивают дополнительный годовой прирост производительности труда у участников проекта до 20%.

С 2025 года столичные компании работают над производительностью в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). По словам мэра столицы Сергея Собянина, к проекту присоединились 535 городских предприятий. В Москве его финансируют из городского бюджета, поэтому компании могут глубоко разбирать и оптимизировать свои процессы без серьезной финансовой нагрузки. Заявку на участие принимают на сайте оператора федерального проекта «Производительность труда» в столице АНО «Мосстратегия». Больше о нацпроектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Дополнительную информацию об экономической жизни столицы можно найти в официальном канале комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.