Вместо полотна — штыри: Кличко показал фото Южного моста после российских ударов

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного Южного моста, ставшего одной из целей массированного удара ВС РФ по объектам ВСУ.

На кадрах видно, что дорожное полотно усеяно обломками конструкции моста, на краю оно обвалилось в реку — там торчат штыри. Кроме того, разрушены железобетонные ограждения и защитные стенки ж/д путей.

Про словам градоначальника, специалисты уже оценивают степень повреждения объекта. Автомобильное движение по мосту сейчас не осуществляется. Также не ходят поезда «зеленой» ветки метро между станциями «Осокорки» — «Красный хутор».

Минувшей ночью Южный мост в Киеве стал одной из целей массированного удара российских войск по объектам ВСУ. В Минобороны РФ пояснили, что он использовался для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и ж/д транспортом.

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