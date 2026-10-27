В Люберцах продали участок за рекордные для недели 5,8 млн руб

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в Люберцах продали за 5,8 млн рублей — это самая высокая итоговая цена лота на земельно-имущественных торгах Подмосковья за 19–23 октября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 87 земельно-имущественных аукционов с 19 по 23 октября 2026 года. Максимальную итоговую цену зафиксировали при продаже участка для индивидуального жилищного строительства в селе Сельцо городского округа Люберцы.

На аукцион по продаже участка площадью 7,10 сотки заявились 28 претендентов. Начальная цена составляла 1 649 635,3 руб. В ходе торгов она выросла в 3,5 раза — до 5 806 715,5 руб.

Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может приобрести лот по начальной стоимости. При аренде земли через аукцион в дальнейшем возможен ее выкуп после строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Объекты доступны для отбора по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренде или продаже. Также можно построить маршрут от участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

На странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС регулярно публикуют подборки актуальных лотов, сведения о торгах в регионе и инструкции по поиску имущества и земельных участков и подаче заявок на аукционы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.