Терапевт Можайской больницы рассказал о профилактике диабета после 50 лет

Врач-терапевт Можайской больницы Илья Гришкевич объяснил, как питание и физическая активность помогают снизить риск сахарного диабета после 50 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

После 50 лет происходит естественная потеря мышечной массы — саркопения. Как объяснил терапевт Можайской больницы Илья Гришкевич, мышцы используют глюкозу как источник энергии. При уменьшении их объема сахар дольше остается в крови, повышая нагрузку на поджелудочную железу. По словам врача, это способствует развитию инсулинорезистентности — снижению чувствительности клеток к инсулину. Риск диабета растет даже без прибавки веса.

«Для людей старше 50 лет профилактика диабета — это не голодание, а смена состава тарелки. В ней обязательно должно быть достаточно белка: творог, рыба, птица, яйца или бобовые. Белок защищает мышцы от разрушения и дает долгое чувство сытости, помогая контролировать сахар без вреда для тела», — пояснил доктор.

Гришкевич предупредил, что жесткое ограничение питания может привести к потере не только жира, но и мышц. Он рекомендовал заменить изнурительные пробежки и занятия с тяжелыми весами суставной гимнастикой, прогулками по 20–30 минут после еды, плаванием или йогой. Важны регулярность и упражнения на баланс, которые помогают защититься от падений.

Также врач рекомендовал регулярно проверять уровень витамина D и гормонов щитовидной железы. По его словам, их нехватка в зрелом возрасте замедляет обмен веществ и может маскироваться под симптомы начинающегося диабета. Основой профилактики он назвал поддержку мышц, суставов и гормонального фона, а не только борьбу с лишним весом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.