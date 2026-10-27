Сергиево-Посадский регоператор вывез за неделю более 240 тыс м³ отходов

Сергиево-Посадский региональный оператор за неделю вывез с контейнерных площадок обслуживаемых территорий Подмосковья более 240 тыс. м³ отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сергиево-Посадский региональный оператор продолжает обслуживать пункты сбора твердых коммунальных отходов. За неделю компания вывезла более 240 тыс. м³ мусора. Своевременный вывоз необходим для соблюдения санитарных норм и поддержания комфортной городской среды.

В Мытищах вывезли более 44 тыс. м³ отходов, в Химках и Пушкинском округе — более 35 тыс. м³ в каждом, в Дмитровском — более 34 тыс. м³, в Сергиево-Посадском — более 27 тыс. м³. В Королеве объем составил более 21 тыс. м³, в Долгопрудном — более 14 тыс. м³, в Лобне — более 11 тыс. м³, в Дубне — более 7 тыс. м³, в Талдомском округе — 7 тыс. м³.

Дополнительно оператор ликвидировал более 13 тыс. м³ несанкционированных навалов и вывез более 44 тыс. м³ крупногабаритных отходов.

«Плата за обращение с отходами — обязательная мера. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли. Поэтому министерство на регулярной основе разъясняет порядок оплаты жителям, дает рассрочки, запускает акции по списанию пеней», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

По вопросам обращения с отходами жители могут обратиться в контакт-центр регоператора по телефону +7 (495) 568-06-22.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.