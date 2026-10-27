Москвичам рассказали, как оставаться на связи при ограничениях интернета

Эксперт по информационным технологиям Александр Дворянский посоветовал москвичам заранее скачать офлайн-карты, построить маршруты и при необходимости пользоваться Wi-Fi во время сбоев в работе мобильного интернета, сообщает «Абзац» .

Минцифры сообщило, что с 27 по 29 октября локальные ограничения интернета будут действовать в пределах Третьего транспортного кольца. Меры связаны с безопасностью во время саммитов Форума стран — экспортеров газа и Россия – Африка.

«Скачать офлайн-карты, заранее простроить маршруты [может помочь]. В Москве будут ограничены только определенные районы, поэтому глобальной проблемы в городе не будет. Поэтому белые списки тут тоже не нужны. Подключаться к бесплатному Wi-Fi тоже можно, но делайте это аккуратно: посмотреть маршрут, что-то в интернете узнать. В банковские приложения и в „Госуслуги" с недоверенного Wi-Fi лучше не входить», — объяснил Дворянский.

В Минцифры уточнили, что социально значимые сервисы, сайты из белого списка, звонки и домашний интернет продолжат работать в прежнем режиме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.