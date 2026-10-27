Приставы Подмосковья передали 280 литров крышечек на благотворительность

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Судебные приставы Подмосковья в преддверии профессионального праздника передали в пункт приема проекта «Добрые крышечки» 280 литров пластиковых крышечек, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Сотрудники Главного управления ФССП России по Московской области второй год участвуют в благотворительном волонтерском проекте «Добрые крышечки». В преддверии профессионального праздника они собрали и передали в пункт приема очередную партию — 280 литров пластиковых крышечек.

Проект помогает решать экологические и социальные задачи. Сдача пластика на переработку позволяет приобретать инвалидные коляски, ходунки и другие средства реабилитации для детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях.

Емкости для сбора установлены в здании Главного управления и его подразделениях. К инициативе присоединяются семьи сотрудников, их друзья и знакомые. В управлении сложилось негласное соревнование — кто соберет больше крышечек.

В сборе этой партии наиболее активно участвовали сотрудники отдела организации исполнительного розыска аппарата управления и Озерского районного отделения. Сбор крышечек продолжается.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.