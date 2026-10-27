В усадьбе Фряново откроют выставку «Царское угощение»

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Выставка «Царское угощение» откроется 30 октября в усадьбе Фряново — отделе Щелковского историко-художественного музея. Экспозиция посвящена торжествам по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны в мае 1896 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Основу выставки составят редкие материалы из фондов Щелковского историко-художественного музея: коронационные меню, программы и другие документы, созданные специально к торжествам. Их передала музею Марина Владимировна Морошкина — правнучка доктора медицинских наук Н. П. Скворцова.

Посетители увидят произведения графического искусства, выполненные по эскизам Виктора и Аполлинария Васнецовых, Альберта Бенуа, Эрнста Липгарта и других мастеров. В их оформлении соединились традиции древнерусского искусства, народные орнаменты и художественные приемы модерна.

Выставку дополнят экскурсии и тематические лекции. Вход на открытие — по пригласительным билетам, которые можно заранее получить в кассе музея.

Экспозиция будет работать до 30 января 2027 года. Возрастная маркировка — 0+. Адрес: Московская область, городской округ Щелково, пгт Фряново, площадь Ленина, дом 2.

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