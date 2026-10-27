Более 10 тыс человек поучаствуют в региональной программе патриотического форума

Региональная программа Всероссийского патриотического форума пройдет в 45 субъектах Российской Федерации до 9 декабря. Участниками станут более 10 тысяч человек: школьники, студенты, активисты патриотических клубов, Движения Первых и семьи военнослужащих, сообщили организаторы.

«Региональная программа форума проводится уже второй год. Наша задача — транслировать актуальную повестку патриотического воспитания и донести ее до каждого региона. В Год единства народов России это особенно важно: в переломные моменты истории мы всегда были вместе, и именно эта сплоченность — наша опора. Мероприятия пройдут до 9 декабря и охватят более 10 тысяч человек», — отметил и. о. руководителя Роспатриотцентра Росмолодежи Дмитрий Степыко.

Он добавил, что площадками станут федеральные исторические и военно‑исторические музеи, ресурсные и молодежные центры в регионах, филиалы Национального центра «Россия».

Первая площадка открылась в Санкт-Петербурге в Мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». Она собрала более 400 участников. Для них прошли тематические встречи о милосердии, взаимопомощи и традиционных духовно-нравственных ценностях. На пленарном заседании «Я горжусь: люди, историческая память и общественные инициативы» обсудили механизмы вовлечения молодежи в социально-экономическую жизнь города и страны. Отдельная дискуссия была посвящена Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» как новой философии патриотического воспитания. Также наградили победителей и призеров конкурсного отбора на право получения премии правительства Санкт-Петербурга «Молодежная премия Санкт-Петербурга».

Программа разделена на три смысловых блока. «Память и путь» позволит участникам обратиться к историческим событиям, судьбам людей и наследию поколений, чтобы увидеть связь прошлого и будущего. «Подвиг и служение» сконцентрирован на знакомстве с реальными историями служения, а также на обсуждении ответственности, выбора и разных форм вклада в общее дело. Заключительный блок «Единство и ценности» через культуру и традиции рассматривает, что объединяет народы России и как сохранить это наследие.

Мероприятия пройдут при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ, исполнительных органов субъектов РФ, реализующих молодежную политику. К проведению присоединятся партнеры региональной программы. Центр «ВОИН» окажет содействие в проведении мастер-классов в 12 регионах своего присутствия. Представители «Бессмертного полка России» помогут организовать показы документальных фильмов. Активисты Поискового движения России представят выставки экспонатов, обнаруженных на местах сражений Великой Отечественной войны. Волонтеры Победы примут участие в церемониях возложения цветов, а также проведут тематические игры и квесты. Представители ДОСААФ России познакомят участников с историями героев СССР и Российской Федерации.

Всероссийский патриотический форум пройдет с 8 по 11 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Он приурочен к Году единства народов России. Форум проводится Роспатриотцентром Росмолодежи при поддержке ключевых государственных ведомств и ведущих патриотических организаций России. Он реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети» и призван стать масштабной площадкой для консолидации всего патриотического сообщества страны.