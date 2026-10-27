Более 1000 жителей Дубны прошли лечение в обновленном физиокабинете

Пациенты взрослой поликлиники Дубненской больницы прошли более тысячи курсов физиотерапии после обновления кабинета семь месяцев назад. Для повышения доступности помощи он переходит на работу в две смены, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Более тысячи жителей Дубны прошли восстановительное лечение в физиокабинете взрослой поликлиники Дубненской больницы после его модернизации семь месяцев назад. После ремонта кабинет оснастили оборудованием для магнитотерапии, УВЧ, УФ-облучения, ультразвуковой и электротерапии.

Недавно здесь появился роботизированный тренажер Ormed Flex для механотерапии. Он помогает восстанавливать подвижность плечевого, локтевого, лучезапястного суставов и пальцев кисти после инсультов, травм и длительного обездвиживания. Кабинет ежедневно принимает пациентов с неврологическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими болезнями.

«Для повышения доступности помощи кабинет переходит на работу в 2 смены. Сейчас в нем работают две медицинские сестры по физиотерапии, и мы готовы принять всех, кому необходимы процедуры», — сообщил заведующий поликлиникой № 2 Дубненской больницы Сергей Деревякин.

Направление на физиолечение при наличии показаний можно получить на приеме у терапевта или травматолога. Врач оценит состояние пациента и составит индивидуальную программу. Помощь оказывают по ОМС.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.