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Названы цены на предновогодний маникюр в Москве и регионах

Москва возглавила рейтинг по дороговизне на большинство услуг маникюра в шести городах России. Расчеты представила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова, сообщает Life.ru .

«Сравним стоимость услуг в нескольких российских городах. Самые дорогие услуги маникюра — в Москве. Однотонное покрытие стоит от 2700 рублей, френч — от 3500 рублей, дизайн — от 500 рублей, наращивание — от 3000 рублей, „кошачий глаз“ — от 300 рублей (15 минут работы мастера). Исключение составляет лишь маникюр без покрытия: здесь Москва (1000 руб.) уступает Мурманску (1200 руб.)», — отметила Борисова.

В Краснодаре маникюр без покрытия стоит 800 рублей, однотонное покрытие — 1400, наращивание — 1900. Цены на дизайн начинаются от 50 рублей, на «кошачий глаз» — от 100.

В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде однотонное покрытие стоит от 1500 рублей. Френч обойдется от 2500 и 1700 рублей соответственно. Нижний Новгород предлагает самый дешевый френч среди рассмотренных городов.

В Мурманске однотонное покрытие стоит от 2200 рублей, наращивание — от 2900. Высокие цены эксперт связала с доставкой материалов и северными надбавками к доходам жителей.

В Новосибирске маникюр без покрытия стоит от 900 рублей, однотонное покрытие — от 1600, френч — от 2700, наращивание — от 2500.

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