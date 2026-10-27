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Названы автомобили, которые хорошо переносят российскую зиму

Автоэксперт Олег Сережников выделил марки Tenet, Jeland и Changan Deepal G318 среди автомобилей, которые хорошо показывают себя в условиях российской зимы, сообщает Газета.ru .

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Олег Сережников посоветовал учитывать скорость прогрева салона, стабильность климатической системы, изменение запаса хода и ограничения мощности на морозе.

«В целом российскую зиму лучше переносят модели, у которых хорошо проработаны система подогрева и охлаждения батареи, предварительный прогрев, отопление салона и алгоритмы работы гибридной системы», — отметил эксперт.

По словам Сережникова, автомобили Tenet и Jeland адаптированы к российским условиям. Китайский гибрид Changan Deepal G318 на испытаниях при температуре около −30 °C продемонстрировал эффективную работу обогрева салона и гибридной силовой установки.

В зимних испытаниях Autohome при температуре от −20 до −15 °C Li Auto L9 Ultra прошел 164,7 километров на электротяге — 70,1% от заявленного запаса хода. Сережников назвал это хорошим результатом для крупного последовательного гибрида.

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