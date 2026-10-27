Пассажиры Мострансавто просмотрели и скачали расписание более 3,27 млн раз

Сервис электронных расписаний Мострансавто «Скачай, не срывай» с апреля 2023 года набрал более 3,27 млн просмотров и скачиваний. С начала 2026 года пассажиры обратились к нему более 598 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проект Мострансавто «Скачай, не срывай» позволяет сохранить расписание автобусов в смартфоне. С начала 2026 года число новых уникальных посетителей сервиса составило 108 тыс.

В октябре самым востребованным стало расписание маршрута № 1231 «Подольск (м/р Кузнечики) — Москва (м. Аннино)». Второе место занял маршрут № 23л «ст. Лобня — Круглое Озеро», третье — № 1224 «Суханово — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)».

Электронная версия повторяет формат расписания на остановках. Пассажирам не нужно фотографировать или снимать бумажные объявления. Сервис также помогает заранее планировать поездки с пересадками.

«Цифровые сервисы делают поездки на общественном транспорте Подмосковья удобнее и помогают пассажирам экономить время. Благодаря проекту «Скачай, не срывай» актуальное расписание автобусов всегда можно сохранить в смартфоне», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для скачивания нужно открыть раздел «Маршруты и расписания» на официальном сайте Мострансавто, найти маршрут, выбрать остановку и нажать на значок скачивания. Там же можно узнать, какие еще автобусы проходят через остановку, и посмотреть график их движения.

Мострансавто подведомственно министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Предприятие обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.