Стоматолог Болатаева объяснила, почему нельзя чистить зубы только утром

За день на зубах остаются налет и частицы еды. Бактерии перерабатывают углеводы и выделяют кислоты, повреждающие эмаль. Ночью слюны становится меньше, ее защитные свойства снижаются. Без регулярного удаления мягкий налет превращается в камень, который обычная щетка не уберет.

«Особенно неблагоприятно пропускать вечернюю чистку после сладостей, выпечки, сладких напитков или частых перекусов. Однако проблема заключается не только в сахаре: налет формируется у всех людей независимо от рациона. Поэтому даже отказ от сладкого не делает вечернюю гигиену необязательной», — отметила Болатаева.

Врач рекомендовала чистить зубы дважды в день примерно по две минуты пастой с фтором, обязательно перед сном. После вечерней чистки желательно только пить воду. Раз в день нужно очищать промежутки нитью или межзубными ершиками: ирригатор их не заменяет.

Единичный пропуск, скорее всего, не приведет к серьезным последствиям, но многолетняя привычка опасна. Кровоточивость, отек десен, стойкий запах, чувствительность, темные пятна или боль требуют обращения к стоматологу. Ранние заболевания могут протекать без жалоб.

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