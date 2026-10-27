Россиянам объяснили, как продлить отдых в ноябре за счет праздника

В ноябре 2026 года сотрудники с пятидневкой могут отдыхать девять дней подряд, потратив четыре или восемь дней отпуска. Варианты зависят от приоритета — сохранить отпускные дни или зарплату, сообщает RT .

День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет праздничным выходным для сотрудников с пятидневной рабочей неделей. Рабочий день 3 ноября сократят.

Эксперты «Авито Работы» посоветовали тем, кто хочет не потерять в зарплате, оформить отпуск с 31 октября по 8 ноября.

«В этом случае сотрудник использует восемь дней ежегодного оплачиваемого отпуска, поскольку 4 ноября, согласно ст. 120 Трудового кодекса России, не включается в число календарных дней отпуска. При этом период отдыха составит девять календарных дней подряд», — пояснили аналитики.

Чтобы сохранить больше отпускных дней, специалисты предложили взять отпуск со 2 по 6 ноября. Сотрудник потратит четыре дня — 2, 3, 5 и 6 ноября, а с учетом выходных отдохнет с 31 октября по 8 ноября включительно.

По статье 125 Трудового кодекса разделить ежегодный оплачиваемый отпуск можно только по соглашению работника и работодателя. Хотя бы одна часть должна составлять не менее 14 календарных дней — это требование нужно учесть при планировании короткого отдыха.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.